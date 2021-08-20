В Аксае установили новую камеру фотовидеофиксации «Азимут-4»

Всего на дорогах Ростовской области работают 320 камер. Фото: сайт правительства РО

В Аксае на Ленина установили новую - седьмую по счету - камеру фотовидеофиксации «Азимут-4», она регистрирует нарушения скорости 60 км/ч. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Другие комплексы находятся на трассе Ростов - КСП «Темерницкое», на подъезде к станице Грушевской от М-4 «Дон» и на улице Садовой в Аксае.

- Развитие системы фиксации нарушений позволяет более эффективно выполнять задачи по профилактике аварийности и снижению уровня травматизма на проезжей части, - прокомментировала директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

За 7 месяцев 2021 года нарушителям получили 1877,1 тысяч административных постановлений на общую сумму в 1,167 млрд рублей. В том числе 26 337 постановлений были оформлены на основе материалов, поступивших из Аксайского района. От штрафов регион получил 383,4 млн рублей.

Всего на дорогах Ростовской области работают 320 камер: 180 стационарных, 14 мобильных и 126 передвижных комплексов, из которых 70 перевели в круглосуточный режим работы.

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