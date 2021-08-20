За незаконный вылов раков двум дончанам грозит по пять лет тюрьмы

Двух браконьеров поймали в Ростовской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области поймали двух браконьеров с большим уловом раков.

Полицейские выяснили, что двое дончан 30 и 36 лет вечером в реке Козинка занимались ловлей раков. У злоумышленников были обнаружены шесть мешков раков, в которых было 3 600 штук, более 30 раколовок, моторную лодку и навигатор с координатами установленных орудий лова. Общая сумма причиненного ущерба составила более 400 тысяч рублей.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщили в пресс-службе УТ МВД по Ростовской области.

Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Добычу нарушителя оценили в 500 тысяч рублей. После такого ущерба завели два административных дела.