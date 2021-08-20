Мужчину с тату-браслетом почти неделю ищут в Ростовской области

В Ростове разыскивают пропавшего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области уже почти неделю не могут разыскать пропавшего мужчину.

43-летний Сергей Петрович Панферов ушел из дома 14 августа, и отправился в неизвестном направлении, до настоящего времени его местонахождение не установлено, на связь с родными он тоже не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощбю к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам близких пропавшего, рост его около 170 сантиметров, он худощавого телосложения и имеет длинные темные волосы и голубые глаза. В чем он был одет на момент исчезновения неизвестно, но при себе у него были документы на свое имя.

- Помогите найти человека. Он может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112, - говорится в тексте сообщения.

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