Росстат озвучил стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области

Стоимость минимального набора продуктов на месяц назвал Росстат
Фото: Евгения ГУСЕВА
Росстат рассчитал стоимость минимального набора продуктов по субъектам Южного федерального округа.
Статистика была опубликована за прошлый месяц. Лидером в рейтинге цен стал Краснодарский край. Здесь минимальный набор продуктов будет стоить 5 071, 65 рублей. Дешевле всего закупиться в Волгоградской области. Здесь на это уйдет 4 372, 68 рублей. Ростовская область расположилась в этом топе цен на предпоследнем месте. Тут минимальный набор корзины продуктов предлагают приобрести за 4 607,12 рублей.
Стоит отметить, что столько будут стоить самые необходимые продукты на целый месяц.
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