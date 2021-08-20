Росстат озвучил стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области

Стоимость минимального набора продуктов на месяц назвал Росстат Фото: Евгения ГУСЕВА

Росстат рассчитал стоимость минимального набора продуктов по субъектам Южного федерального округа.

Статистика была опубликована за прошлый месяц. Лидером в рейтинге цен стал Краснодарский край. Здесь минимальный набор продуктов будет стоить 5 071, 65 рублей. Дешевле всего закупиться в Волгоградской области. Здесь на это уйдет 4 372, 68 рублей. Ростовская область расположилась в этом топе цен на предпоследнем месте. Тут минимальный набор корзины продуктов предлагают приобрести за 4 607,12 рублей.

Стоит отметить, что столько будут стоить самые необходимые продукты на целый месяц.

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