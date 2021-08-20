Прокуратура разберется в обстоятельствах ДТП в Сальском районе

Прокуратура выяснит обстоятельства ДТП в Сальском районе. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области региональная прокуратура займется выяснением обстоятельств произошедшего в Сальском районе ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что авария случилась в пятницу, 20 августа 2021 года, на трассе в Сальском районе На проезжей части столкнулись ГАЗель и иномарка. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе 11-летняя девочка. Врачам не удалось спасти одну из пострадавших - 83-летнюю женщину.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом, - говорится в тексте сообщения.

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Одна из пострадавших скончалась в больнице.