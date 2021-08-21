Блогер Илья Варламов положительно оценил запрет ростовской мэрии на сайдинг и профлист на исторических домах

Илья Варламов похвалил новое решение ростовской мэрии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный урбанист и блогер Илья Варламов положительно отозвался о решении ростовской мэрии не осовременивать исторические здания. Об этом он написал в своем блоге.

Поводом для похвалы стали принятые в городе требования к фасадам зданий. Городская администрация приняла решения о запрете отделывать исторические здания профлистами и, как выразился Варламов, «короедом». Теперь в периоды реконструкции таких зданий им будут сохранять оригинальную цветовую палитру, которая является культурным наследием Ростова.

- Представляете?! То есть в центре Ростова-на-Дону запретили уродовать здания вентфасадами, сайдингом и профлистом, а также самовольно стеклить балконы и вставлять пластиковые окна, - высказал свою радость Варламов.

Блогер даже поделился мнением о том, что это решение может помочь донской столице стать самым красивым городом в России. И произойти это может уже в самом ближайшем будущем.

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