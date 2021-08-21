На улице Привокзальной в Ростове вырастет новый ЖК

В Ростове вырастет новый ЖК Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону появится новый жилой комплекс.

Многоэтажки вырастут на улице Привокзальной, 9. Представленный проект строительства высотных домов уже был одобрен Главгосэкспертизой, об этом есть информация на официальном сайте ведомства. Проект включает в себя жилые дома встроено-пристроенного типа, и автостоянку. Его одобрение было получено в четверг, 19 августа.

Застройщик для реализации проекта уже определен, а также полностью готова и проектная документация. Соседствовать новый жилой комплекс будет с Автотранспортным предприятием, а из окна наиболее высоких этажей можно будет полюбоваться мемориальным комплексом Стачке 1902 года.

Стоит отметить, что в настоящее время еще не получено разрешение на строительство в этом месте многоквартирного от городского департамента архитектуры и градостроительства.

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Начать его строительство планируется уже в нынешнем году.