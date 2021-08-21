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Общество21 августа 2021 15:00

В Аксайском районе определены финалисты конкурса на должность главы райадминистрации

На это место претендуют Сергей Бодряков и Ольга Тхак
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Два кандидата на должность главы Аксайского района стали финалистами конкурса. Фото: аккаунт Ольги Тхак в соцсети Инстаграм и администрация Аксайского района

Два кандидата на должность главы Аксайского района стали финалистами конкурса. Фото: аккаунт Ольги Тхак в соцсети Инстаграм и администрация Аксайского района

В Ростовской области в финал вышли два претендента на должность главы администрации Аксайского района. Об этом сообщили в пресс-службе районной мэрии.

Прием заявок на участие в конкурсе проводился с 26 июля по 13 августа. На момент окончания конкурса было зарегистрировано шесть заявлений и все они были одобрены. Заседание конкурсной комиссии по этому вопросу состоялось в пятницу, 20 августа. Претендентам предстояло пройти тестирование и собеседование.

- В финал вышли Сергей Бодряков и Ольга Тхак, они получили максимальные оценки. Их кандидатуры рассмотрят 24 августа, - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что с одним из финалистов по итогу будет заключен контракт.

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Сергея Бодрякова назначили и.о. главы администрации Аксайского района.

До этого чиновник был первым заместителем министра природных ресурсов и экологии Дона.