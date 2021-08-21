От коронавируса в Ростовской области скончались 28 человек

В Ростовской области от коронавируса умерли 28 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе увеличилось количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. За минувшие сутки от коронавируса на Дону скончались 28 местных жителей. Об этом свидетельствуют результаты проведенных патолого-анатомических вскрытий.

- Новыми жертвами коронавируса стали 16 женщин, 42, 56, 58, 59, 62, 66, 67, две по 71 году, 72, 74, 75, 78, 80, 87, 94 лет, и 12 мужчин – 56, 67, 69, двое по 71 году, 72, 79, трое по 82 года, двое по 86 лет, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что все умершие имели хронические заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период буйства коронавируса в Ростовской области скончались 5 717 человек.

В настоящее время еще 43 дончанина находятся в тяжелом состоянии. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и за их жизни неустанно борются врачи.

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