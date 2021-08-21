В Ростовской области на торги выставили предприятие "Евродон"

В Ростовской области продают "Евродон" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области конкурсный управляющий выставил на торги ООО «Евродон». Стоимость его на рынке составила более 3,9 миллиарда рублей. Информация о продаже фирмы появилась на федеральном сайте банкротств.

В сообщении говорится, что компания продается полностью – весь ее имущественный комплекс, включая здания, оборудование, автомобили и другие машины и даже дебиторскую задолженность.

Выставить компанию на продажу удалось только после того, как конкурсный управляющий определил порядок и условия продажи имущества должника. Напомним, что в залоге у кредиторов находятся предприятия ООО «Мультивак рус», ООО «Ломан 2», ООО «Новые утиные фермы».

Дата и время торгов пока еще не определены.

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