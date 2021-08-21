Ограничения с ресторанов могут быть сняты уже на следующей неделе

В Ростовской области могут снять ограничения с ресторанов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области могут снять ограничения с местных ресторанов и отелей уже на следующей неделе. Об этом в своем блоге написала глава регионального представительства ассоциации рестораторов и отельеров Карина Шатворян.

- Три недели позади. Надеюсь, с понедельника, возможно, что-то изменится, так как вчера готовила всю аналитику ( за последние 3 года,) но только за 2 месяца этого года повышение коммунальных платежей составило от 4 до 10% на вывоз ТБО - на 56% и т д, - написала Шатворян.

Такие выводы она сделала после встречи с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, который на днях был гостем донского региона.

В настоящее время посещать рестораны могут только привитые местные граждане. А заполняться заведения общепита могут только на 50%. Но в ближайшее время ограничения планируется снять.

Этому способствовали многочисленные жалобы заведений общепита, которые потеряли до 70% выручки.

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