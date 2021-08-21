Голый ростовчанин бегал голым по улице и пытался пообедать в кафе

Голый мужчина бегал по центру Ростова Фото: Соцсети

В Ростове сняли на видео бегающего по городу обнаженного местного жителя. Запись была опубликована в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел в самом центре донской столицы, в переулке Соборном. Сначала горожанин бегал голым по улице, потом, по всей видимости, проголодался и решил зайти в одно из местных кафе, где не на шутку шокировал и испугал всех посетителей и персонал. Оттуда его удалось вывести и он продолжил устраивать забеги на фоне собора.

- После этого ростовчанин лег на землю. Тогда к нему подошли полицейские и увели, - рассказали очевидцы.

Видеозапись была опубликована в сети. Пользователи в комментариях высказали предположение о том, что мужчина принимал наркотики.

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