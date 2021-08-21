Подозреваемый в убийстве дончанин заключен под стражу

В Ростовской области местного жителя заподозрили в убийстве Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местного жителя заподозрили в совершении убийства. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Следователи выяснили, что 39-летний житель Егорлыкского района в декабре 2020 года, будучи в гостях у своего 56-летнего знакомого в станице Егорлыкской. Мужчины вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними разгорелась ссора и порыве гнева обвиняемый сначала пару раз ударил оппонента и нанес ему 47 ударов ножом по разным частям тела. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления. Ростовской области, в ходе совместного распития спиртных напитков и последующей ссоры,

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

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Мужчина действовал вместе с сообщником.