Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 120 тысяч человек

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 487 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки опасное заболевание подтвердилось у 487 местных жителей. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 120 059 человек.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2860. Коэффициент распространения инфекции – 1, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В настоящее время в тяжелом состоянии в местных госпиталях находятся 46 человек, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни неустанно борются врачи. Но спасти медикам удается далеко не всех, за вчерашний день от опасной инфекции скончались 27 жителей Ростовской области. Так общее количество летальных исходов увеличилось до 5 744 человек.

Растет и число победивших вирус. За минувшие сутки из больниц были выписаны 304 пациента. А общее количество выздоровевших в настоящее время составляет 104 640 человек.

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В тяжелом состоянии находятся 43 человека.