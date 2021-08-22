Коронавирус унес жизни еще 27 дончан

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 27 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области продолжает расти количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За минувшие сутки от опасной болезни скончались 27 человек. Об этом свидетельствуют результаты проведенных патолого-анатомических вскрытий.

- Новыми жертвами коронавируса стали 12 женщин, 46, 47, 53, 55, 57, 62, 68, 73, 79, 84, 85, 86 лет, и 15 мужчин – 28, 37, 45, 64, 66, двое по 73 года, трое по 79 лет, 80, двое по 81 году, 82, 89 лет, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что все умершие имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 5 744 человека.

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