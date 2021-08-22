Ростовские гонщики испортили тротуарную плитку рядом с "Ростов-Ареной"

В Ростове дрифтеры испортили тротуар на левом берегу. Фото: администрация Кировского района

В донской столице местные гонщики устроили дрифт-шоу на тротуаре рядом с "Ростов-Ареной". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского района.

Из-за развлечений гонщиков оказалось испорчено покрытие. Представители районной администрации пообещали принять меры. Для этого будут установлены более высокие столбики, чтобы машины не смогли проехать. Кроме того, планируется в этом месте установить камеру видеонаблюдения с распознанием номеров машин. Соответственно, нарушителям придется платить немалые штрафы.

- В дальнейшем информация будет поступать в полицию для составления протоколов. В данный момент идет поиск нарушителей, - говорится в тексте сообщения.

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