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Общество22 августа 2021 22:00

97 ростовчан оказались недовольны поведением водителей общественного транспорта

За неделю поступило 765 обращений
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Ростовчане пожаловались на поведение водителей автобусов

Ростовчане пожаловались на поведение водителей автобусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице местные жители 97 раз пожаловались на поведение водителей автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

За минувшую неделю поступило 765 обращений, которые касались транспортного обслуживания. Стоит отметить, что общее количество обращений уменьшилось на 32 за семь дней.

Более 300 заявок из общего количества касались уточнения работы маршрутов, на их неудовлетворительное обслуживание поступили 166 жалоб. И оставшиеся 97 человек оказались недовольны поведением водителей.

- Все поступившие обращения оперативно обработали. Для подобных вопросов есть номер 8(800)222-76-76, - говорится в тексте сообщения.

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