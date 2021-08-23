Погода в Ростове-на-Дону на 23 августа 2021: каким будет начало недели

Температура составит +25 - 28 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 23 августа 2021— прогноз ростовских синоптиков. Рассказываем, каким будет понедельник в донской столице.

Температура днем может достигать плюс 25 — 28 градусов. Около 9 часов и после обеда синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-восточный — в среднем, до трех метров в секунду. Однако временами порывы могут достигать 7 — 8 метров в секунду.

К вечеру столбик термометра опустится до плюс 22 — 23 градусов. Осадков и сильного ветра не ожидается.