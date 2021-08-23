ДТП на опасном повороте унесло жизнь дончанки

Смертельная авария случилась в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе под Ростовом случилась смертельная авария.

Инцидент произошел в понедельник, 23 августа, около трех часов ночи на трассе «Волгодонск-Дубовское». По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал из Дубовского в сторону Волгодонска. На одном из опасных поворотов он не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии на месте скончалась пассажир - 19-летняя девушка. Еще одна девушка 18 лет была госпитализирована медиками прибывшей скорой помощи..

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости Ростова-на-Дону на 23 августа 2021: пять человек погибли в ДТП с участием «ГАЗели».

Рассказываем, что случилось в городе и области за сутки.