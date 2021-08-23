На Ростов снова надвигаются грозы и ураганы

На Ростов снова обрушится непогода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ростов в ближайшее время вновь обрушится непогода. О надвигающемся ненастье сообщили синоптики Росгидрометцентра.

- В период с 07.00 до 09.00 и до конца суток 23 августа местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений (КМЯ), - говорится в тексте сообщения.

Жителей донской столицы в очередной раз ожидают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Порывы его будут достигать 20-24 метров в секунду. В такую погоду рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости. А оставлять автомобили под слабо закрепленными конструкциями и вовсе не стоит, иначе у вас есть все шансы их лишиться.

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