Массовые отключения: где в Ростове не будет электричества с 23 по 27 августа

Это плановые отключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе - с 23 до 27 августа - сотни жителей Ростова-на-Дону останутся без электричества. Об этом предупреждает «Донэнерго». Информация появилась на сайте организации, там же можно найти более подробный график отключений.

Так, сегодня, 23 августа, до вечера электроприборы не будут работать в домах по следующим адресам: Днепровский 109, 111, Вятская 41, 43, 45, 45/1, 47, Каяльская, 8-114, Путевая, 1-49, Горсоветская, 1-45, 2-30, Крымский, 16-24, 17-21, Тихорецкий, 26-34, 27-31, Геленджикский, 16-34, 15-35, Новоросийский, 31-33, Вяземцева, 35-57, 56-76, Суздальский, 1-11, 2-10, Кадровая, 1-71, 2-92, Новгородская, 1-25, 2-30, Пулковская, 1-73, 2-7, Сквозная, 1-87, 2-84, Гранитная, 1-25, 2-28, Дзержинского, 1, Новгородская, 27-79, 32-74, Керамическая, 1-13, 2-14, Кафельный, 1-19, 2-18, Паровозный, 1-37, 2-26, Поворотный, 1-19, 2-22.

24 августа обесточат дома: на Шолохова, 190-210, Коммунаров, 69-83, 1-11, Кабардинская, 1-49, 2-28, Горсоветская, 52, Шахтинский ,1-17, 2-16, Егорлыкский, 1-21, 2-22, Осетинский, 1-17, 2-22, Кавказский, 12, Шолохова, 190-210, Коммунаров, 69-83, 1-11, Кабардинская, 1-49, 2-28, Горсоветская, 52, Шахтинский, 1-17, 2-16, Егорлыкский, 1-21, 2-22, Осетинский, 1-17, 2-22, Кавказский, 12.

25 августа: Шолохова, 31А, 86/91, 88/76, 18-я линия, 89, 20-я линия, 66, Круглая, 1, Товарищеская, 1-55, 2-44, 3-я Кольцевая, 1-17, Спартаковская, 1-23, 2-24, Старобельский, 1-29, 2-10, Ленинградская, 2-20, 9-21, 2-я Баррикадная, 4-58, Стачки, 20/1.

26 августа: Лобачевского, 1-43, 2-34, Западная, 52, 47, 47А, Семипалатинская, 1-17, 2-14, Калининградская, 41-51, 42-48, Еременко, 55-62, Шеболдаева, 48-54, 2-я Пятилетка, 3/1-11/2, Доброхимовская, 15-75, 20-72, 2-я Краснодарская, 65-89, 22, 1-я Круговая, 25-31, 22-32.

27 августа: Белозёрский, 2-16, Благодатная, 2-12, 1-11, Вагайский, 1-15, 2-12, Выгодский, 1-11, 2-16, Вязовский, 1-15, 2-14, Елецкий, 7-15, 2-12, Знаменский, 1-9, 2-20, Лесопарковая, 25-35, 56, Богачева, 11-13, 8-34, Всесоюзная, 187-229, 216-222, Крестьянский, 4-34, 7-39, Набережная, 191-199, Флотский, 2-16, 3-11, Циолковского, 98-142.

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