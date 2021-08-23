В Ростове одну из улиц украсили баннером с украинской тачанкой

Ростовской «Тачанкой» управляет один человек, а два его товарища находятся около пулемета. Фото: Википедия

«Тачанку» Ростова перепутали с похожим памятником из Херсонской области Украины. Баннер с изображением скульптуры и признанием любви к донской столице появился углу Лермонтовской и Ворошиловского, сообщает портал 1rnd.ru.

Как поясняет издание, этой растяжкой завесили пространство после демонтажа одного из торговых павильонов на Ворошиловском. Дизайнеры пытались собрать на одном принте изображения всех главных символов города, но в итоге что-то пошло не так.

Ошибку заметили жители города. Люди отметили, что ростовской «Тачанкой» управляет один человек, а два его товарища находятся около пулемета, в украинской версии все три бойца смотрят в одну сторону и следят за дорогой.

Тачанка-Ростовчанку открыли в 1977 году. Она выполнена из гипса и сверху покрыта листовой медью. Скульптура украшает южный въезд в Ростов. Над ней работала большая творческая группа под руководством Анатолия Скнарина.

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