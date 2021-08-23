Продажа алкоголя в Ростове-на-Дону 1 сентября 2021: можно ли купить спиртное в День знаний

Продажа алкоголя регламентируется областным законодательством. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продажа алкоголя в Ростове-на-Дону 1 сентября 2021 регламентируется областным законом. Рассказываем, будет ли действовать запрет на отпуск спиртного в День знаний.

Розничная продажа алкоголя в Ростове-на-Дону 1 сентября будет запрещена, но есть и ряд исключений. Так, спиртное продолжат отпускать в магазинах беспошлинной торговли, а также в кафе и ресторанах.

При этом, напомним, что в заведениях общепита с 4 августа также действует ряд ограничений по коронавирусу. Помещения могут заполняться только на 30%. Все посетители должны предъявить сертификат о прививке либо справку о перенесенном заболевании.

День знаний в Ростове-на-Дону из-за коронавируса может пройдет в другом формате. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, линейки 1 сентября организуют только для первых классов. В этом году в школах будут выполняться все санитарные правила.

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