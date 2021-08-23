Грозит закрытие: в Ростове ночные заведения накажут за повторные нарушения

За нарушения также ответят несколько посетителей баров. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове ночные заведения могут закрыть за систематическое нарушение санитарных правил. Под внимание властей попали два индивидуальных предпринимателя, еще 8 протоколов составили на посетителей баров. Это итоги рейда, который провели с 19 по 21 августа, пояснил начальник городского управления торговли Константин Тихонов.

- Проверили 45 предприятий общепита. Нарушения выявили в барах, ресторанах и в одном клубе. Всего составили 10 протоколов, восемь - в отношении посетителей, еще два - в отношении ИП. Некоторые заведения нарушают правила не впервые. Дело может закончиться не штрафами, а приостановкой деятельности, - рассказал Константин Тихонов.

Также, по словам чиновника, с 5 по 8 августа дружинники, полиция и сотрудники администрации обошли 1519 объектов потребрынка. Тогда выписали 207 протоколов за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

За такие нарушения грозят штрафы: гражданам - от 1000 до 30 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 50 тысяч рублей. Предпринимателей без юрлица наказывают на 30-50 тысяч рублей, а юридических лиц на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

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