В Ростовской области уже пять дней ищут 14-летнюю Алису Шпыркову

О том, где она сейчас школьница, никто не знает. Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже пять дней ищут 14-летнюю аксайчанку Алису Шпыркову. Девочка пропала без вести 19 августа и о том, где она сейчас, никто не знает. Ориентировку сегодня, 23 августа, распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 175 см, среднее телосложение, крашеные черные волосы до плеч, каре-зеленые глаза.

Одета в черно-белый топ, серую джинсовую куртку и черные брюки, обута в черные кеды. С собой у школьницы был бордовый рюкзак.

Если вы видели Алису Шпыркову или знаете, где она находится, обязательно позвоните по номерам: 8 (800) 700-54-52 или «112».