Детские банковские карты начал выпускать ВТБ

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Возможность оформить дебетовые карты для детей от 6 лет в преддверии нового учебного года предложил клиентам ВТБ. Родители могут бесплатно заказать дополнительную детскую карту к своему счету в ВТБ Онлайн и дистанционно настраивать лимиты.

- В этом году ВТБ сфокусировался на развитии продуктов и сервисов для детей, молодежи и пенсионеров, – рассказал член правления ВТБ Святослав Островский. - Одной из ключевых новинок стала детская карта – удобный инструмент для родителей, позволяющий им контролировать траты детей и обезопасить ребенка от рисков кражи или потери наличных. Это особенно актуально в преддверии нового учебного года, когда школьникам могут потребоваться средства на ежедневные карманные расходы. Нам как социально ответственному банку этот инструмент дает возможность привить подрастающему поколению основы финансовой грамотности, с детского возраста научить его управлять денежными ресурсами с помощью современных технологий.

При этом важно, что родители могут в режиме онлайн отслеживать все действия по карте ребенка и сразу при ее оформлении задать лимиты расходования средств – это сделает процесс трат прозрачным и безопасным, а дети никогда не окажутся без денег и научатся распоряжаться своими накоплениями.

Так, детскую дебетовую карту клиенты ВТБ могут заказать бесплатно для несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет. Карта оформляется как дополнительная к счету родителей, по которому будут происходить списания и пополнения. Молодым людям старше 14 лет продукт можно будет заказать как основной и привязать к отдельному личному счету.

Известно, что детские карты также подключены к программе лояльности банка «Мультибонус». Для дополнительных карт на детей с 6 лет вознаграждение зачисляется на счет родителей, для основных карт на детей от 14 лет – на счет ребенка.

Оформить карту на ребенка очень просто: достаточно заказать ее в ВТБ Онлайн или в отделении банка, выбрать один из оригинальных вариантов дизайна и указать адрес офиса, в котором клиенту удобно ее получить.