485 человек заболели коронавирусом в Ростовской области к утру 23 августа

Лечение в стационарах получают 4173 пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки выявили 485 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2869. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах регионах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 206. На втором месте находится Сальский район, там 11 заболевших, в Новошахтинске - 10, в Багаевском районе - 9.

По 8 случаев в городе Гуково, Каменске-Шахтинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Песчанокопском районах, по 7 - в Батайске, Азовском, Аксайском, Волгодонском, Константиновском и Целинском районах.

Меньше всего положительных тестов - по 1 - выявили в Боковском, Куйбышевском, Милютинском, Родионово-Несветайском и Советском районах.

Среди новых заболевших 43,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,5% - от 46 до 65 лет, 9,9% - от 66 до 79 лет, 4,8% - старше 80 лет, 17,1% - дети.

Лечение в стационарах получают 4173 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 41 человек, на неинвазивной ИВЛ - 370.

Кроме того, в регионе за сутки зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Это 16 женщин 58, 62, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 89, 103 лет, а также 11 мужчин 47, 56, 64, 65, 66, 69, 70, 79, 84 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стал 5771 человек.

Ранее стало известно, что жительнице донской столицы, которая заболела COVID-19, пришлось ждать медиков в течение недели. Об этом девушка сама пожаловалась в соцсетях.

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