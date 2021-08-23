В Ростовской области от коронавируса умерли 16 женщин и 11 мужчин

Лечение в стационарах получают 4173 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Ростовской области зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Информация об этом появилась сегодня, 23 августа, на сайте донского правительства.

- Скончались 16 женщин 58, 62, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 89, 103 лет, а также 11 мужчин 47, 56, 64, 65, 66, 69, 70, 79, 84 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стал 5771 человек, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах получают 4173 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 41 человек, на неинвазивной ИВЛ - 370. Кроме того, в Ростовской области к утру 23 августа подтвердили еще 485 новых случаев заболевания COVID-19.

Ранее власти выделили более 68 млн рублей на закупку кислородных баллонов и концентраторов для больниц. Губернатор подчеркнул, что нужно иметь запас такого оборудования.

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