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Общество23 августа 2021 13:05

Куда жаловаться на коллекторов, в Ростове назвали телефон "горячей линии"

По закону, есть строго определенное время и периодичность, согласно которым должнику могут звонить или присылать смс
Ольга ГОПАЛООльга ГОПАЛО
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В качестве дополнительных доказательств - фото-видео-аудиоматериалы.

В качестве дополнительных доказательств - фото-видео-аудиоматериалы.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области на разбушевавшихся коллекторов можно пожаловаться судебным приставам. Вот уже четыре года они регламентируют деятельность организаций, занимающихся возвратом задолженностей.

При этом, по закону, есть строго определенное время и периодичность, согласно которым должнику могут звонить или присылать смс. Если вам кажется, что активность коллекторов переходит все допустимые нормы, то можно позвонить по телефону горячей линии (см.ниже) или напрямую обратиться в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности.

- Необходимо будет оставить заявление с указанием ваших контактных данных, изложить причину обращения и приложить к нему в качестве дополнительных доказательств фото-видео-аудиоматериалы, - добавили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по региону. - После проверки обоснованности поступившего заявления сотрудники примут все необходимые меры для привлечения организации-кредитора к административной ответственности.

АЛЛО!

Телефону действующей «горячей линии»

Звоните по номеру: 8 (863) 268-72-34.