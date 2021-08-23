Куда жаловаться на коллекторов, в Ростове назвали телефон "горячей линии"

В качестве дополнительных доказательств - фото-видео-аудиоматериалы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области на разбушевавшихся коллекторов можно пожаловаться судебным приставам. Вот уже четыре года они регламентируют деятельность организаций, занимающихся возвратом задолженностей.

При этом, по закону, есть строго определенное время и периодичность, согласно которым должнику могут звонить или присылать смс. Если вам кажется, что активность коллекторов переходит все допустимые нормы, то можно позвонить по телефону горячей линии (см.ниже) или напрямую обратиться в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности.

- Необходимо будет оставить заявление с указанием ваших контактных данных, изложить причину обращения и приложить к нему в качестве дополнительных доказательств фото-видео-аудиоматериалы, - добавили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по региону. - После проверки обоснованности поступившего заявления сотрудники примут все необходимые меры для привлечения организации-кредитора к административной ответственности.

АЛЛО!

Телефону действующей «горячей линии»

Звоните по номеру: 8 (863) 268-72-34.