У отца-алиментщика забрали машину из-за долгов в Ростовской области

Чтобы машина не ушла с молотка, горе-родитель нашел 85 тысяч рублей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Житель Ростовской области попал в поле зрения судебных приставов после того, как задолжал своему ребенку больше 85 тысяч рублей. Инцидент произошел в Волгодонском районе. Об этом сообщили в региональном Управлении ФССП.

Платить алименты горе-родитель не захотел даже после того, как судебный пристав объяснил ему все последствия – в том числе, за неуплату средств на содержание детей грозит еще и уголовная ответственность. Но мужчину это не напугало, и он продолжил не платить по счетам.

Тогда приставы узнали, что у должника есть отечественная легковушка. Машину арестовали и поместили на спецплощадку, откуда она должна была уйти с молотка. По закону, если бы автомобиль был продан дороже, то «сдачу» экс-владельцу бы вернули.

Но дожидаться такого исхода событий отец-алиментщик не стал: он нашел требуемую сумму и оплатил весь долг.