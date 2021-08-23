«Новая волна»: международный конкурс молодых исполнителей в Сочи проходит при цифровой поддержке «Ростелекома»

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в седьмой раз стал цифровым партнером международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки, который стартовал в Сочи на этой неделе. Национальный цифровой провайдер обеспечил событие интернетом и подключил точки беспроводного доступа Wi-Fi для организаторов и гостей фестиваля. Технические специалисты компании охватили современной связью 12 локаций Олимпийского парка, где проходит событие, в том числе концертный зал New Wave Hall, аккредитационный центр, технические зоны, гримерки, зрительный зал и другие.

«Социальная политика “Ростелекома” охватывает широкий спектр культурных, социальных и спортивных инициатив, которые мы поддерживаем на постоянной основе. Нашу компанию и фестиваль “Новая волна” связывают давние партнерские отношения еще с того момента, когда организаторы перенесли проведение конкурса в Сочи. Мы рады, что вносим свой вклад в проведение такого яркого и масштабного события», — рассказал Сергей Мордасов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» выступает цифровым партнером “Новой волны” с 2015 года. В этом году для обеспечения фестиваля современной связью технические специалисты «Ростелекома» развернули цифровую инфраструктуру протяженностью более 4 км, установили шесть телекоммуникационных шкафов и подключили 36 точек доступа Wi-Fi. Также национальный провайдер предоставил организаторам «Новой волны» ноутбуки и оргтехнику для работы.

«Наш конкурс с каждым годом охватывает и вовлекает все большее количество участников и зрителей. И немалую роль в этом играют цифровые технологии и интернет. Зрители могут в онлайне делиться впечатлениями и видео происходящего на сцене, тем самым умножая количество людей, которым интересен наш проект. Поэтому наше партнерство с “Ростелекомом” с каждым годом крепнет», — отметил Александр Румянцев, генеральный директор конкурса «Новая волна».

Компания на постоянной основе поддерживает крупнейшие российские и международные мероприятия в Сочи, в числе которых Российский инвестиционный форум, конкурс «Лидеры России», Форум инновационных финансовых технологий Finopolis и другие масштабные события.

Получить более подробную информацию об услугах и сервисах «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по телефону 8 800 200 3000.