Полицейские поймали предполагаемого стрелка, устроившего разборки под Сальском

Правоохранители сейчас проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали мужчину, который, по мнению правоохранителей, устроил пальбу около одного из кафе в Сальском районе. Во время разборок был ранен один человек. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

- В полицию Сальского района поступило сообщение от медучреждения об огнестрельном ранении мужчины. Выяснилось, что в ходе конфликта во дворе одного из кафе района мужчина произвёл выстрел в другого из предмета, конструктивно схожего с огнестрельным оружием. Сейчас подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств, - пояснили в пресс-службе МВД.

В ведомстве добавили, что полицейские еще проводят проверку, после этого должны принять процессуальное решение.

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