"Откуда вы знаете мои эрогенные зоны?": смелое фото "Мисс Россия" Татьяны Котовой взбудоражило поклонников

Татьяна Котова рассказала о своих эрогенных зонах. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм
Фото: Соцсети
Ростовчанка Татьяна Котова преподнесла подписчикам очередное горячее фото. Девушка предстала перед поклонниками практически топлес, но выглядела достаточно загадочно и элегантно.
"Мисс Россия" опубликовала в своем аккаунте Инстаграм фото, на котором она была запечатлена в открытой кожаной куртке на голое тело. Полы верхней одежды едва прикрывали грудь бывшей певицы. Снизу на ней были только черные трусики с высокой талией. На ноги девушка обула ботфорты, а на голову водрузила элегантную черную шляпу.
В подписи под снимком Котова рассказала о своих тайных "эрогенных зонах".
- Солнце хотите? - Да! - А море? - Откуда вы знаете мои эрогенные зоны? - заинтриговала подписчиков Татьяна Котовва.
Подписчике искренне восхитились внешним видом ростовчанки.
"Нет слов!", "Огонь!", "Сексуально", "Какое смелое и красивое фото", "Зовите пожарных!", - высказали свое мнение поклонники звезды.
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