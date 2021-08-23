"Откуда вы знаете мои эрогенные зоны?": смелое фото "Мисс Россия" Татьяны Котовой взбудоражило поклонников

Татьяна Котова рассказала о своих эрогенных зонах. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм Фото: Соцсети

Ростовчанка Татьяна Котова преподнесла подписчикам очередное горячее фото. Девушка предстала перед поклонниками практически топлес, но выглядела достаточно загадочно и элегантно.

"Мисс Россия" опубликовала в своем аккаунте Инстаграм фото, на котором она была запечатлена в открытой кожаной куртке на голое тело. Полы верхней одежды едва прикрывали грудь бывшей певицы. Снизу на ней были только черные трусики с высокой талией. На ноги девушка обула ботфорты, а на голову водрузила элегантную черную шляпу.

В подписи под снимком Котова рассказала о своих тайных "эрогенных зонах".

- Солнце хотите? - Да! - А море? - Откуда вы знаете мои эрогенные зоны? - заинтриговала подписчиков Татьяна Котовва.

Подписчике искренне восхитились внешним видом ростовчанки.

"Нет слов!", "Огонь!", "Сексуально", "Какое смелое и красивое фото", "Зовите пожарных!", - высказали свое мнение поклонники звезды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Снимала трусики и делилась секретами счастья»: эффектная блондинка Татьяна Котова празднует свой день рождения.

Вспоминаем самые яркие моменты 2020 года, связанные со звездной дончанкой.