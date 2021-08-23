"По прилету - сразу в зал!": Дарья Карпина показала, как приходит в себя после отпуска

Дарья Карпина занялась спортом после итальянских лакомств. Фото: аккаунт Дарьи Карпиной в Инстаграм

Вернувшаяся из длительного путешествия по Италии супруга бывшего главного тренера ФК "Ростов" Дарья Карпина сразу же ударилась в спорт. Девушка уверена, что набрала лишние граммы после традиционных итальянских блюд.

- Сложно удержаться, чтобы не попробовать в Италии фирменные блюда. Учитывая тот факт, что я впервые там побывала, - написала в своем аккаунте Инстаграм Дарья Карпина.

Кусочек своей первой после перерыва тренировки девушка записала на видео, которым поделилась с подписчиками. Жена нынешнего тренера национальной сборной по футболу показала, как делает приседания, выпады, планку, подъемы различных грузов. Судя по записи, на этом занятии девушка уделила на ней наибольшее внимание ногам и прессу.

- По прилету - сразу в зал! Многие спрашивают про то, какой у меня план занятий в зале. Может, попробовать записать пару тренировок? Хотя я как ведущая очень неопытная, - поинтересовалась у подписчиков Дарья.

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