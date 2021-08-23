"Заключать брачный договор": Катерина Кейру рассказала, как сохранить хорошие отношения в браке и после него

Катерина Кейру рассказала о брачном договоре. Фото: аккаунт Катерины Кейру в Инстаграм

Спортсменка Катерина Кейру почувствовала в себе непреодолимое желание помогать женщинам. В своем аккаунте в соцсети Инстаграм девушка рассказала, о пользе заключения брачного договора.

Экс-супруга бывшего футболиста ФК "Ростов" Ивана Новосельцева пообщалась со своим адвокатом о возникших у них с бывшим мужем имущественных разногласиях.

- Предыдущими юристами не было представлено достаточно доказательств, пандемия отсрочила разбирательство, а пока мы оформляли многочисленные жалобы, дом был достроен, права переведены на Ивана, так как он оформил акт приема передачи в 2019 году, - написала Кейру.

После произошедшего для себя девушка уяснила, что самый лучший способ для избежания подобных ситуаций - заключение брачного договора. Это поможет сохранить хорошие отношения и не допустить разборок, скандалов и судов.

- Это не вопрос недоверия супругов - это как раз проявление любви и заботы, когда все честно и прозрачно, когда все стороны защищены от манипуляций, - подытожила Катерина.

В конце девушка пообещала в скором времени рассказать о том, как именно она со своим адвокатом будет помогать женщинам.

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