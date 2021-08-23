Жителей Ростова поймали на мошенничестве с автокредитами

К этому моменту возбуждено два уголовных дела, провели 12 обысков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону раскрыли банду, которая занималась махинациями с автокредитами и машинами премиум-класса. Двоих подозреваемых уже поймали, сейчас они под домашним арестом. Еще трое сбежали, их разыскивают. К этому моменту возбуждено два уголовных дела, провели 12 обысков. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили в пресс-службе МВД.

- Провели 12 обысков. Нашли деньги, 6 иномарок, регистрационные знаки, компьютеры, документы и другие доказательства. Сейчас выясняются все эпизоды и возможные участники незаконной деятельности, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, пятеро ростовчан неплохо обогатились на нелегальной торговле авто, которые брали под кредиты. Само собой деньги никто не платил. Оформляли документы в банках через различных «помощников», забирали транспорт и сразу же перегоняли за границу. Там переоформляли товар на местных покупателей, которые не подозревали подвоха. После таких сделок бандиты забирали деньги, делили и тратили их на свое усмотрение.

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