"Чуть не выгнала его с вещами": "Миссис Россия" Полина Диброва рассказала о семейной ссоре

Полина Диброва рассказала о проблемах с сыном. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Ростовчанка и жена известного телеведущего Полина Диброва рассказала о первых конфликтах с сыном-подростком. О возникших проблемах девушка сообщила в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Один из сыновей звездной пары Александр - 11-летний подросток. Мальчик стал во всю противодействовать матери. По ее словам, он часто обижается и не слушает ее. Обеспокоенная Полина уже сейчас боится представить, что же ждет ее в дальнейшем, если отпрыск в столь юном возрасте такое себе позволяет.

- Вчера довел меня, я чуть не выгнала его с вещами из номера к деду. Дышу глубоко... - посетовала Полина.

Подписчики девушки бросились давать ей советы и всячески поддерживать в сложившейся ситуации.

"С 12 до 16 - турбулентность. Только любить...", "Никак не реагирую на психи, разговор составляю потом, не повышая голос. Они могут делать вид, что не слушают, но это не так. Как оказалось, все они слышат и даже обдумывают. В моем случае, мои дети извиняются за своё поведение", "Главное набраться терпения", - посоветовали опытные мамы в комментариях.

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