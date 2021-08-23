За нападение на полицейского дончанка получила два года колонии

Дончанка напала на полицейского и угодила в тюрьму Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местная жительница получила тюремный срок за нападение на полицейского.

Следователи выяснили, что 40-летняя жительница города Донецка Ростовской области в мае нынешнего года, будучи в нетрезвом состоянии подошла к инспектору по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Донецк и ударила ее. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". .

Суд счел предоставленные доказательства достаточными для вынесения приговора. Также стало известно, что это уже не первое нападение злоумышленницы на правоохранителя.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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