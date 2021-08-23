Сердобольные близкие пытались передать заключенным запрещенные предметы

В донские колонии пытались передать запрещенные предметы Фото: ГУФСИН по РО

В Ростовской области за три дня местные жители предприняли четыре попытки передать в различные донские колонии запрещенные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Первый случай был 17 августа в СИЗО-3 города Новочеркасска. Одному из заключенных посетители попытались передать сотовый телефон и две сим-карты. Они были надежно спрятаны в подошве туфель.

18 августа было совершено сразу две попытки. Первая - в ИК-5 города Константиновска. При тщательном досмотре одной из бандеролей, пришедшей из Краснодарского края, в пачке сигарет обнаружились пять сим-карт. Второй - в ИК-1 города Зверево. Туда пришла посылка из Шахт, где в чайных пакетиках лежали целых 12 сим-карт.

А 19 августа в СИЗО-5 Ростов-на-Дону принесли продуктовую передачу в виде пластиковой бутылки со сгущенным молоком. Но в ней было еще и наркотическое вещество.

- В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, для дальнейшей передачи материалов в правоохранительные органы, - говорится в тексте сообщение.

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Часть из них была спрятана в конфетах.