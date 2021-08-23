Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2021 20:30

В Ростове третью неделю разыскивают бесследно пропавшую местную жительницу

Волонтеры просят помощи в поисках
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове ищут пропавшую три недели назад местную жительницу

В Ростове ищут пропавшую три недели назад местную жительницу

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове-на-Дону третью неделю разыскивают пропавшую местную жительницу.

41-летняя Валерия Владимировна Полиевктова ушла из дома еще седьмого августа и скрылась в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным, на связь с родными женщина тоже не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост пропавшей примерно 165-167 сантиметров, она среднего телосложения и имеет короткие и кудрявые рыжие волосы. Во что она была одета момент исчезновения неизвестно.

- Помогите найти человека, она может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшего на ростовском вокзале мужчину не могут найти три дня.

Он мог уехать в Краснодарский край.