В Ростовской области водитель автобуса сбил неосмотрительного пешехода

В Ростовской области в ДТП пострадал пешеход Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в результате аварии пострадал мужчина-пешеход.

Инцидент произошел в понедельник, 23 августа, около семи часов утра в Таганроге. По предварительным данным 41-летний водитель автобуса МАЗ-206063 ехал по Гоголевскому переулку и в районе дома № 53-32 сбил 59-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, но совсем недалеко от пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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