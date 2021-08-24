Один человек пострадал в столкновении двух грузовиков по Ростовом

В Ростовской области столкнулись два грузовика. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадал человек.

Инцидент произошел во вторник, 24 августа, около часа ночи на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «МАЗ-6501С9» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину марки «ГАЗ-2834», под управлением 26-летнего шофера.

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля ГАЗ, он был госпитализирован в ближайшую больницу медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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