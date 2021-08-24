Несчастный случай произошел на «зебре» Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 24 августа, в Ростове под колесами Lada Granta пострадала 36-летняя женщина. Ее с травмами увезли в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел около 7 утра на нерегулируемой «зебре» в районе Комарова, 11 - женщина переходила дорогу и не совсем ожидала опасности. В этот момент ее сбила легковушка. Водитель ехал со стороны Добровольского в направлении Космонавтов.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Вчера в Ростове на Соколова столкнулись сразу три иномарки. Предварительно, дорожное ЧП спровоцировал водитель Hyundai Creta.

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