Несчастный случай произошел на «зебре»
Фото: Сергей ГАПОН
Сегодня, 24 августа, в Ростове под колесами Lada Granta пострадала 36-летняя женщина. Ее с травмами увезли в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Несчастный случай произошел около 7 утра на нерегулируемой «зебре» в районе Комарова, 11 - женщина переходила дорогу и не совсем ожидала опасности. В этот момент ее сбила легковушка. Водитель ехал со стороны Добровольского в направлении Космонавтов.
Сейчас правоохранители проводят проверку. Вчера в Ростове на Соколова столкнулись сразу три иномарки. Предварительно, дорожное ЧП спровоцировал водитель Hyundai Creta.
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