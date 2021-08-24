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Происшествия24 августа 2021 11:32

В Ростовской области полицейского будут судить за незаконное списание бензина

Сумма ущерба составила 220 тысяч 667 рублей
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Правоохранитель уже признал свою вину

Правоохранитель уже признал свою вину

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области начальника тыла ремонтненского отдела МВД подозревают в незаконном списании бензина. Теперь правоохранителю придется отвечать перед законом по уголовной статье. Об этом сегодня, 24 августа, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По предварительным данным, полицейский использовал свое служебное положение и списал 5,4 тысячи литра топлива АИ-92. Сумма ущерба составила 220 тысяч 667 рублей.

- Чтобы получить бензин, подозреваемый вносил ложные сведения в путевые листы и ведомости выдачи ГСМ. Во время предварительного расследования мужчина признал вину по предъявленному обвинению, - добавили в пресс-службе судов региона.

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