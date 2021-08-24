В Ростовской области полицейского будут судить за незаконное списание бензина

Правоохранитель уже признал свою вину Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области начальника тыла ремонтненского отдела МВД подозревают в незаконном списании бензина. Теперь правоохранителю придется отвечать перед законом по уголовной статье. Об этом сегодня, 24 августа, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По предварительным данным, полицейский использовал свое служебное положение и списал 5,4 тысячи литра топлива АИ-92. Сумма ущерба составила 220 тысяч 667 рублей.

- Чтобы получить бензин, подозреваемый вносил ложные сведения в путевые листы и ведомости выдачи ГСМ. Во время предварительного расследования мужчина признал вину по предъявленному обвинению, - добавили в пресс-службе судов региона.

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