Гидравлические испытания теплотрасс завершили на 98,5%. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове к зиме готовы уже 97% котельных. Постепенно завершается планово-предупредительный ремонт. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- На 174 теплоисточниках из 180 сейчас провели ремонт. Закончили гидравлические испытания на 98,5% теплотрасс. Сейчас коммунальщики устраняют выявленные недостатки. К началу отопительного сезона все работы будут завершены, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Также глава администрации добавил, что до конца 2027 года в Ростове должны полностью вынести котельные из подвалов многоквартирных домов. С 2013 года переместили 59 таких объектов. Дома, которые они обеспечивали теплом, подключили к другим источникам или для них были построены новые блочные котельные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Логвиненко: «Ростов первым подписал акты готовности школ к учебному году»

Развитие городской сферы образования уже оценил губернатор Василий Голубев (подробности)