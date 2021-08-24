В Ростове на декоративную иллюминацию улицы Пушкинской потратят 29 млн рублей

Речь идет об инсталляциях «Арка», «Домик» и «Журавль». Фото: документация закупки

В Ростове ищут подрядчика, который украсит улицу Пушкинскую декоративной подсветкой и световыми композициями. Сейчас уже принимают заявки на участие в тендере, победителя определят 3 сентября 2021 года. Сумма контракта - 29 млн рублей. Это информация появилась на сайте госзакупок.

Исполнитель, которого выберут в итоге, должен будет смонтировать всю светотехнику на участке от Ворошиловского до Буденновского. Речь идет об инсталляциях «Арка», «Домик» и «Журавль». Они будут светиться в темноте и радовать взор жителей и гостей города.

Ранее стало известно о том, как преобразится переулок Университетский. За 19 млн рублей там собираются уложить новую плитку, установить скамейки, а также смонтировать 5 и 7-метровые светильники «Одуванчик», качели «Лунный свет» и «вечный календарь».

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