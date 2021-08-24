В Ростовской области военный лишился кистей рук после использования пиротехники

Молодой мужчина потерял кисти обеих рук и был госпитализирован Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области при использовании пиротехники пострадал военнослужащий. Молодой мужчина потерял кисти обеих рук и был госпитализирован. Эту информацию подтвердил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

- Действительно, пострадал военнослужащий. Во время отдыха он использовал пиротехнику, и произошел несчастный случай. Это, скорее, можно назвать бытовой трагедией из-за нарушения техники безопасности, - прокомментировал Вадим Астафьев.

Сейчас по факту произошедшего проводят проверку. Предварительно, ЧП произошло в Октябрьском районе на берегу реки Аюта.

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