В Батайске детский сад, где массово заболели дети, закрыли до 27 августа

В дошкольном учреждении еще ведут эпидрасследование Фото: Евгения ГУСЕВА

В Батайске на поздно пришедшие анализы и общую несогласованность при лечении детей, заболевших сальмонеллезом, пожаловалась жительница Дона. Женщина - мама одной из девочек, подхвативших кишечную инфекцию в детсаду №27. Точный диагноз малышки медики озвучили только вчера, 23 августа.

- Мы лечились дома, ребенок не ел неделю. Многие дети легли стационар. Там их усердно лечили от сальмонеллеза. Результатов анализа с 12 августа не было. Первая информация появилась только в субботу 14 августа. У кого-то была сальмонелла, но не у всех. В понедельник, 16 августа, всех, кто лечился амбулаторно срочно стали лечить от сальмонеллы не дожидаясь результатов. И врач, и садик упорно молчали. Наш анализ пришел только 23 августа. Ребенок уже здоров к этому моменту. Заведующая поликлиникой сказала так: «У вас положительный. Вам надо будет пересдать мазок. Результаты были известны давно, только нам их отдали сегодня». Как это понимать?, - возмущенно задается вопросом автор поста.

Женщина также добавила: все еще так и не понятно, как могла попасть сальмонелла в пищу детей - ее занес поставщик питания или это сделали работники пищеблока. Ситуацию в детском саду №27 сегодня, 24 августа, прокомментировали областные власти.

- Деятельность дошкольного учреждения приостановлена на 15 дней, с 18 часов 12 августа до 18 часов 27 августа, для исполнения рекомендаций Ростпотребнадзора. Продолжается эпидемиологическое расследование, - пояснили журналистам.

Ранее по факту массового ухудшения здоровья среди детей возбудили уголовное дело. По состоянию на 13 августа, выявили более 50 заболевших, у 22 диагноз был подтвержден лабораторно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор: в детском саду Батайска выявили 50 заболевших детей

Сейчас на месте проводят проверку (подробности)