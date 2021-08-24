В Ростовской области за взятку наказали экс-начальника отдела судебных приставов

Приговор вынесли по уголовной статье Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бывшего начальника отделения судебных приставов крупно оштрафовали за получение взятки. Теперь мужчина должен заплатить 3 млн рублей. Об этом сегодня, 24 августа, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в 2020 году экс-сотрудник УФССП в своем кабинете получил от посетителя 400 тысяч рублей. За эти деньги следовало завершить исполнение производства по делу, причиной должен был стать истекший срок давности.

- Свою вину подсудимый полностью признал. Приговор вынесли по статье «Получение взятки должностным лицом в крупном размере», - уточнили в пресс-службе Следкома.

Ранее стало известно, что на Дону за незаконное списание более 5 тысяч литров бензина будут судить сотрудника полиции. Сумма ущерба составила 220 тысяч 667 рублей.

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