Житель Ростовской области пойдет под суд после того как 8 лет скрывался от следствия

После покушения на убийство мужчину объявили в международный розыск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ростовской области, скрывавшийся от следствия в течение восьми лет, предстанет перед судом за покушение на убийство человека. Об этом сообщает донской Следком.

- Зерноградским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Ростовской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса «покушение на убийство», - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в 2013 году обвиняемый, находился в станице Кагальницкой и стал участником конфликта, во время которого с близкого расстояния дважды прицельно выстрелил из огнестрельного оружия травматического воздействия в голову оппоненту - 30-летнему мужчине. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести забрали в больницу, и он выжил благодаря своевременной медпомощи.

После стрелявший скрылся с места происшествия: следователь предъявил ему обвинение заочно, мужчину объявили в международный розыск.

Благодаря системной работе следователей и криминалистов по раскрытию преступлений прошлых лет, обвиняемого в особо тяжком преступлении задержали в апреле текущего года в Москве.

И теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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